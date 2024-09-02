Советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, который тогда был в составе РСФРС, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор», которое опубликовал Кремль.

Он подчеркнул, что границы респулик СССР исходили из «пролетарской необходимости». Таким образом Киеву достался Донбасс, где преобладало русское население.

«В 1954 году Н. С. Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР», — отметил глава государства.

Путин объяснил, что Украина начала формироваться сразу в 1917 году. Тогда на ее территории стали появляться квазигосударственные образования без определенных границ. А национально-территориальные вопросы не были решены, особенно из-за ряда решений лидеров СССР, добавил президент.

Путин также заявил, что главная причина трагедии на Украине кроется в целенаправленной антироссийской политике коллективного Запада. По его словам, США и их союзники на протяжении десятилетий добивались полного контроля над страной, насаждая мысль, что Москва для Киева — «вечный враг».

Путин сделал заявление о переговорах с Украиной

Кроме того, Путин отметил, что Россия продолжит выполнение задач военной спецоперации, чтобы обеспечить свою безопасность. Он утверждает, что сейчас уже заметен закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины.