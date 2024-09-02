Путин заявил о негативной роли СССР в ситуации на Украине

На следующей неделе президент России Владимир Путин посетит Монголию. В ожидании визита глава государства дал интервью монгольскому изданию «Оноодор», в котором указал на негативную роль политики СССР в ситуации на Украине.

© пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru

«Решения советских руководителей по национально-территориальному вопросу сыграли свою негативную роль в нынешней ситуации на Украине», – заявил Путин.

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Он напомнил, что процесс создания Украины начался после революции 1917 года, а затем власти СССР произвольно «нарезали» границы республик, руководствуясь соображениями «пролетарской необходимости». Из-за этого Украина получила промышленный русский Донбасс, а также земли, некогда принадлежавшие Венгрии, Румынии и Польше. Уже в 1954 году Никита Хрущев подарил Украине Крым.

При этом главной причиной сложившейся ситуации российский лидер назвал политику США и всего коллективного Запада, которые десятилетиями добивались тотального контроля над Украиной. Он подчеркнул, что республика стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада.

С 2014 года, когда американцы и их сателлиты организовали на Украине госпереворот, в населении страны воспитали ненависть к русским. События, которые сейчас происходят – это закономерный итог западной разрушительной политики, подчеркнул Путин.

«Западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму военную, политическую и финансовую поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией. Мы все это видим и продолжим выполнение задач СВО для обеспечения безопасности наших граждан», – сказал президент РФ.

Напомним, Путин посетит Монголию 3 сентября.