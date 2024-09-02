Путин назвал главную причину трагедии на Украине

Главной причиной трагедии на Украине стала антироссийская политика коллективного Запада, во главе с Соединенными Штатами Америки, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости / Михаил Климентьев

В США встревожились после заявления Путина по Украине

Глава России отметил, что США добивались полного контроля над Украиной на протяжении десятилетий: финансировали антироссийские организации, а также насаждали идею о том, что РФ — это вечный враг Украины и основная угроза ее существования.

Ранее российский лидер прилетел в столицу республики Тува Кызыл. Он намерен осмотреть школу №20 имени Героев Отечества, которая откроется 2 сентября. В ней Путин проведет урок «Разговоры о важном».