В МИД заявили о недопустимости участия наемников США в атаках на Россию

Россия по разным линиям указывает США на недопустимость участия американских наемников в атаках на российскую территорию. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Это делается на постоянной основе и по разным линиям, и на всех уровнях, по которым такого рода контакты ведутся", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

ТАСС: наемники из Франции и Польши в Курской области идут во вторых линиях атаки

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала на брифинге, что иностранные наемники активно участвуют в нападении на Курскую область. Дипломат добавила, что "американские наемники демонстративно выложили в сети интернет фотографию позиции минометного расчета ВСУ рядом с детской площадкой в Курской области".

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В них находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 8,2 тыс. военнослужащих и 76 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.