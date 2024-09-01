В Госдуме предложили повысить стоимость патента для мигрантов в 31 раз

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил повысить стоимость патента для мигрантов в 31 раз — с восьми до 250 тысяч рублей в год. Как сообщает корреспондент NEWS.ru, полученные деньги пойдут на развитие систем безопасности.

Сейчас мигранты платят восемь тысяч в месяц — и занимаются непонятно чем. Деньги от повышения патента должны пойти не в общий городской бюджет, а в конкретные районы, где больше всего мигрантов: Чертаново, Новопеределкино, Марьино. Тогда там станет безопаснее, — отметил вице-спикер Госдумы.

Он также предложил ввести в Москве умное перераспределение денег. По словам Давнкова, Москва получает 30 млрд рублей в год от платных парковок, штрафов и эвакуаторов. Эти деньги справедливо направлять на нужны автомобилистов. Тогда появятся средства для строительства новых развязок и бесплатных многоуровневых парковок.

Депутат Госдумы Станислав Наумов ранее заявил, что каждый второй мигрант в России является таксистом и количество ДТП с их участием продолжает расти. По его словам, у граждан уже снизилось доверие к такси, потому что безопасность от таких водителей «оставляет желать лучшего».

В России захотели ввести новое ограничение на работу мигрантов

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что нельзя доверять жизни российских граждан плохо подготовленным таксистам. По его словам, поэтому группа депутатов партии предложила обязать иностранцев сдавать практический экзамен по вождению для получения водительского удостоверения категории B для работы в легковом такси.