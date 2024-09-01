В Госдуме обсудят медицинских блогеров

В осеннюю сессию Комитет Госдумы по охране здоровья будет работать над темой безопасности интернет-среды. Об этом «Парламентской газете» сказал глава Комитета Бадма Башанкаев.

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Сегодня очень многие врачи добровольно и бесплатно ведут медицинские блоги. Они стремятся доносить до пациентов достоверную и актуальную информацию, подчеркнул Башанкаев. Например, существует Национальная ассоциация медицинских блогеров. У них даже разработан свой свод этических правил.

«А есть люди, которые сами себя назвали медицинскими блогерами. Только потому, что им нравится считать себя «гуру» в этой области. И еще они поняли, что на этом можно зарабатывать с помощью доверчивых пациентов», — сказал депутат.

По его словам, все это означает, что проблема требует урегулирования. Но подойти к этому нужно здраво и спокойно. Стоит обсудить, как обеспечить безопасность медицинского интернет-пространства и должны ли вести медицинские блоги исключительно медики. Есть и специалисты со смежным образованием, которые стали популяризаторами «хорошей» медицины.