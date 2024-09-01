Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со спецоперацией. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

— Как это неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, — заявил Рябков.

По его словам, такие меры обусловлены действиями западных стран в течение последних нескольких лет. Помимо этого, решение было принято из-за эскалации конфликта, вызванной противниками в связи со спецоперацией, пишет ТАСС.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную американскую стратегию, где впервые говорится о плане по сдерживанию Китая на фоне роста его ядерных арсеналов, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны КНР, РФ и КНДР.

Путин сделал заявление о переговорах с Украиной

Политолог Сергей Маркелов рассказал о том, насколько необходимо России новое соглашение об ограничении использования ядерного оружия. Он рассказал о том, какие могут быть прописаны условия в этом документе и зачем это Америке.