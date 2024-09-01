Песков оценил высказывания Путина о лидерах других стран

Президент России Владимир Путин всегда корректно ведёт себя по отношению к главам государств и правительств других стран, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет RT.

Журналисты попросили пресс-секретаря прокомментировать резкие высказывания западных лидеров о Владимире Путине.

«Для него непостижимо, когда главы других государств используют такие [грубые выражения и] слова», — отметил Песков.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что страна не может чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока на планете среди глав государств есть «сумасшедшие сукины дети».