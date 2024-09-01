Песков оценил отношения России и США

Перспективы для выхода на траекторию роста в отношениях России и США отсутствуют, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Чиновник пояснил, что отношения РФ и США сейчас находятся исторически в самой низшей точке.

«Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что Соединенные Штаты демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в конфликт на Украине.