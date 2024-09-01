Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Байдена

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден поговорили друг с другом в достаточно жесткой манере во время телемоста в декабре 2021 года, однако уже тогда было понятно, что американцы не собираются продолжать диалог, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Это был жесткий разговор с обеих сторон, бескомпромиссный разговор с обеих сторон. С американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать диалог», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, в тот момент для России стало ясно, что говорить с Штатами больше не о чем.

Песков назвал предпочтительного кандидата на выборах в США

В том же интервью представитель Кремля заявил, что Москва не имеет предпочтительного кандидата на выборах в США, которые пройдут в ноябре 2024 года. При этом Песков напомнил слова Путина о предсказуемости Байдена и заметил, что это относится практически ко всем демократам, в том числе и к кандидату в президенты США Камале Харрис.

Ранее Песков заявил, что США при Байдене своим давлением переполнили чашу терпения России.