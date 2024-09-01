В Совфеде высказались о передаче Украиной США списка целей для ударов по России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сомневается в том, что Украина передала США список целей для ударов по России. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«В последние месяцы я не верю заявлениям должностных лиц и министров этой группы [президента Украины Владимира] Зеленского, потому что там больше вранья, чем правды» «Верить этому не стоит, особенно в обстановке, когда по нашим областям, районам и городам, включая центральную Россию, наносятся эти шпанские, абсолютно бессовестные удары беспилотниками по ночам. Люди не понимают, что они стреляют по украинской государственности, и это потом им больно выльется в ближайшем будущем. Поэтому все эти заявления теряют свой смысл. Это люди пытаются убедить себя в том, что они на правильном пути. Они находятся на сугубо неправильном преступном пути к разрушению собственного государства и бед для собственного народа», — сказал сенатор.

Как заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров в интервью CNN, он передал властям США перечень объектов на территории России, которые Киев хочет атаковать. По его словам, администрация Джо Байдена все еще рассматривает просьбу о снятии ограничений на использование Украиной оружия большой дальности по объектам вглубь России. «Я надеюсь, что нас услышали», — добавил Умеров.