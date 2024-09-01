Соединенные Штаты демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в украинский конфликт, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Чиновник отметил, что Вашингтон постоянно заявляет о том, что не имеет отношения к событиям на Украине.

Вместе с тем, подчеркнул Песков, США не только напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины, но и демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в противостояние.

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Ранее пресс-секретарь сообщил, что Соединенные Штаты последовательно наступали на интересы России, оказывали давление на страну на протяжении нескольких десятилетий.