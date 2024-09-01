Песков назвал предпочтительного кандидата на выборах в США

Слова президента РФ Владимира Путина о предсказуемости Джо Байдена относятся и к кандидату в президенты США Камале Харрис. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео публикует тележурналист Павел Зарубин.

«Конечно, демократы более предсказуемы», — сказал Песков.

По его словам, мнение Путина о предсказуемости Байдена относится практически ко всем демократам, «в том числе и к госпоже Харрис».

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Пресс-секретарь президента добавил, что дальнейшая линия США в отношении России предсказуема, так же как и давление американцев на страны ЕС и «политическое и экономическое порабощение этих стран».

Ранее СМИ сообщили, что штаб кандидата в президенты США Камалы Харрис может стать «убийцей Украины» из-за плохих отношений с Зеленским.