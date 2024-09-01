Разрешить украинский конфликт в течение суток невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал, что в случае возвращения в Овальный кабинет за сутки завершит конфликт на Украине.

«Не думаю, что [у политика] есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно», — подчеркнул Песков.

Вместе с тем, отметил чиновник, в том случае, если следующий президент США сделает во время своей инаугурационной речи заявление о полном прекращении поддержки Украины, остановке программ военной помощи, призовет стороны к дипломатическому решению спорных вопросов, то «к утру, у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве».

Трамп пообещал остановить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую

Пресс-секретарь резюмировал, что «это гипотетические рассуждения».