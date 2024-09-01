Россия уже отвечает и продолжит отвечать на атаку ВСУ на Курскую область, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили Пескова рассказать, как Россия ответит на нападение на приграничный регион.

«Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Вы видите решительные действия наших вооруженных сил. Нет никаких сомнений, что они будут продолжены», — констатировал пресс-секретарь.

Напомним, что в конце августа Песков сообщил, что враждебные действия в отношении российского региона не останутся без ответа. Он уточнил, что «речь не идет о каком-то одном решении».