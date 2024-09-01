В Кремле рассказали, каким должен быть ответ на угрозы России

Ответ России на возникающие угрозы должен быть эффективным и отвечающим интересам державы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Пресс-секретарь пояснил, что в случае необходимости будет сделано все для защиты интересов России.

«Он [ответ] не должен быть таким, чтобы мало не показалось, он должен быть эффективным и таким, какого требуют наши интересы», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что у ВС РФ хватает потенциала, чтобы сдерживать американские ракеты.