В Госдуме оценили масштабную атаку беспилотников по территории России

Мощный налет дронов ВСУ на территорию России связан с усугубившейся для Киева ситуацией на фронте. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщает «Лента.ру».

Чепа отметил, что это была «крупнейшая атака беспилотниками». Она свидетельствует о безысходности для ВСУ. Киевский режим, понимая это, предпринимает все больше террористических актов.

«Этого, очевидно, следует ожидать — чем больше действия на фронтах будут усугубляться, тем больше будет террористических актов», — сказал Чепа.

Он отметил, что «нам необходимо активнее обеспечивать буферные зоны» и уничтожать логистику ВСУ. Это поможет обезопасить страну от террористических действий, и не даст ВСУ маневрировать и доставлять вооружения к линии соприкосновения.

Беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль под Белгородом

В ночь на 1 сентября произошла самая мощная атака украинских дронов по российской территории. В Минобороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили и перехватили 158 беспилотников над 15 регионами.