МИД России прокомментировал строительство базы НАТО в Литве

У России нет планов атаковать территорию стран НАТО, заявили в МИД РФ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне в СМИ появились публикации о начале строительства в Литве военной базы, предназначенной для размещения 4000 солдат Бундесвера.

НАТО признала Россию главной угрозой безопасности

В МИД пояснили, что Берлин характеризует развертывание подразделений в прибалтийской республике как «историческое решение», высокопоставленные чиновники ФРГ заявляют, что немецкая бригада в случае агрессии со стороны России примет на себя «первый удар» ВС РФ.

«Со своей стороны вновь отмечаем, что никаких подобных планов у нашей страны нет», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что Москва не раз заявляла: Россия остается открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе. Кроме того, в МИД РФ призывали лидеров западных стран отказаться от курса на милитаризацию континента.