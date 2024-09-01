Путин поздравил Мирзиеева с Днём независимости Узбекистана

Российский президент Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днём независимости его страны.

Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин пожелал президенту республики крепкого здоровья и успехов, а гражданам Узбекистана — счастья и процветания. Также российский лидер упомянул об отношениях Москвы и Ташкента.

«Российско-узбекистанские отношения носят характер стратегического партнёрства и союзничества», — заявил Путин.

Накануне Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с Днём независимости республики.