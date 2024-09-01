В РФ начался ввод системы обязательной маркировки для части товаров

В России начался первый этап ввода системы обязательной маркировки для семи новых категорий товаров, сообщает ТАСС.

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Речь идет о консервах, растительных маслах, безалкогольном пиве, кормах для животных, ветпрепаратах, велосипедах и технических средствах реабилитации. Продавцы обязаны начать регистрацию в системе «Честный знак». Наносить коды маркировки на велосипеды и велосипедные рамы компании будут с 1 сентября, с 1 октября требование распространится на растительные масла в стеклянной или пластиковой упаковке, безалкогольное пиво, сухие корма для животных, ветпрепараты и технические средства реабилитации, а с 1 декабря — на консервы с рыбой и морепродуктами.

Многие компании завершили подготовку к новым требованиям досрочно. Расширение системы маркировки на новые категории станет важным шагом на снижение нелегального оборота, защиту интересов потребителей, честных участников оборота и государства.

Также теперь обязательна маркировка для продукции фермерских хозяйств и кооперативов. Все фермеры должны быть зарегистрированы в системе «Честный знак» и передавать сведения о вводе и выводе товаров из оборота в систему маркировки. По словам экспертов, маркировка поможет фермерам избавиться от недобросовестных конкурентов, а покупателям — не ошибиться в выборе. При этом маркировка не окажет влияния на стоимость фермерских продуктов.