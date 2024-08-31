Лавров назвал Борреля главным русофобом в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал позицию уходящего главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по Украине, назвав его русофобом. Об этом он сказал в интервью для документального фильма «Мосты на Восток».

Таким образом Лавров прокомментировал заявления Борреля о том, что нет другой альтернативы для переговоров, кроме «формулы мира» президента Владимира Зеленского.

«Это тупик. Понятно, что Боррелю сейчас хочется остаться в истории как самый главный русофоб в Европе. Он уходит со своих постов. Это дилетантизм либо уже безумие, которое подменило разум дипломатов и политиков на Западе», — счел министр.

Лавров сообщил о желании Зеленского развязать большую войну

Ранее Боррель призвал страны Запада снять все ограничения на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) переданного оружия для ударов вглубь российской территории. Он заявил, что Киеву срочно нужны системы противовоздушной обороны (ПВО) и разрешение использовать западное оружие в полную силу.