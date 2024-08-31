Владимир Зеленский намерен перевести конфликт вокруг Украины в большую войну с участием НАТО, чтобы силы альянса воевали вместо него. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Мосты на Восток" на телеканале RT.

"Владимир Зеленский, тоже как полностью контролируемый Соединенными Штатами, хочет примерно того же. Только уже вокруг Украины сделать все, чтобы развязать здесь большую войну. Чтобы самому отступить в сторону, и за него стали бы воевать американцы и другие натовцы", - сказал министр, проведя параллель между действиями Киева и попытками определенных сил спровоцировать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и прилегающим к нему территориям.