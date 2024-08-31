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Лавров сообщил о желании Зеленского развязать большую войну

Владимир Зеленский намерен перевести конфликт вокруг Украины в большую войну с участием НАТО, чтобы силы альянса воевали вместо него. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Мосты на Восток" на телеканале RT.

Лавров сообщил о желании Зеленского развязать большую войну
© РИА Новости
"Владимир Зеленский, тоже как полностью контролируемый Соединенными Штатами, хочет примерно того же. Только уже вокруг Украины сделать все, чтобы развязать здесь большую войну. Чтобы самому отступить в сторону, и за него стали бы воевать американцы и другие натовцы", - сказал министр, проведя параллель между действиями Киева и попытками определенных сил спровоцировать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и прилегающим к нему территориям.
Политика
Владимир Зеленский
Сергей Лавров
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