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Лавров: США не занимаются антитеррором в Сирии, они вывозят оттуда нефть

Соединенные Штаты не решают никаких задач по антитеррору в Сирии, вместо этого они вывозят оттуда нефть, газ и зерно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Мосты на Восток" на телеканале RT.

Лавров: США не занимаются антитеррором в Сирии, они вывозят оттуда нефть
© ТАСС

По словам главы российского дипведомства, "влияние американского контингента напрямую влияет" на ситуацию, что не вся территория Сирии сейчас находится под контролем Дамаска.

"Более того, это главная причина ситуации, сложившейся в Заевфратье, на восточном берегу р. Евфрат и на юго-востоке, где вокруг населенного пункта Ат-Танф американцы создали зону радиусом 55 км, в которой они объявили свое присутствие в качестве "контролирующего" и в качестве превентивной меры против распространения влияния "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС)", - добавил он.
"Это все от "лукавого". Никаких задач в сфере антитеррора американцы не решают. Они весьма активно создают там квазигосударство. В отличие от всей территории Сирии, которую контролируют законные власти и против которых объявлены жестокие санкции, включая "удушающий" "Акт Цезаря", на подконтрольной американцам территории эти санкции не действуют. Более того, туда вкладываются деньги. Именно там находятся самые богатые месторождения нефти и газа, самые плодородные сельскохозяйственные угодья, которые нещадно эксплуатируются, - указал глава МИД РФ. - Нефть, газ, зерно вывозятся американцами и их подручными и продается".

Лавров подчеркнул, что "эти средства не поступают в казну сирийского государства, а используются для продолжения поощрения сепаратизма и создания квазигосударства". 

Политика
Сергей Лавров
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