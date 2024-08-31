Лавров: США не занимаются антитеррором в Сирии, они вывозят оттуда нефть

Соединенные Штаты не решают никаких задач по антитеррору в Сирии, вместо этого они вывозят оттуда нефть, газ и зерно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Мосты на Восток" на телеканале RT.

По словам главы российского дипведомства, "влияние американского контингента напрямую влияет" на ситуацию, что не вся территория Сирии сейчас находится под контролем Дамаска.

"Более того, это главная причина ситуации, сложившейся в Заевфратье, на восточном берегу р. Евфрат и на юго-востоке, где вокруг населенного пункта Ат-Танф американцы создали зону радиусом 55 км, в которой они объявили свое присутствие в качестве "контролирующего" и в качестве превентивной меры против распространения влияния "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС)", - добавил он.

"Это все от "лукавого". Никаких задач в сфере антитеррора американцы не решают. Они весьма активно создают там квазигосударство. В отличие от всей территории Сирии, которую контролируют законные власти и против которых объявлены жестокие санкции, включая "удушающий" "Акт Цезаря", на подконтрольной американцам территории эти санкции не действуют. Более того, туда вкладываются деньги. Именно там находятся самые богатые месторождения нефти и газа, самые плодородные сельскохозяйственные угодья, которые нещадно эксплуатируются, - указал глава МИД РФ. - Нефть, газ, зерно вывозятся американцами и их подручными и продается".

Лавров подчеркнул, что "эти средства не поступают в казну сирийского государства, а используются для продолжения поощрения сепаратизма и создания квазигосударства".