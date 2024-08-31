Лавров назвал бесперспективной линию Израиля на уничтожение ХАМАС

Линия Израиля на полное уничтожение ХАМАС абсолютно бесперспективна, сторонам нужно договариваться. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Мосты на Восток" на телеканале RT.

"В настоящий момент, когда Израиль вознамерился силой, а не переговорами достичь "окончательного решения" (как в прежних исторических ситуациях говорили некоторые "деятели") палестинской проблемы, аналогичным образом Западный Иерусалим наращивает свои силовые действия против структур, которые, как они считают, поддерживают палестинцев, причем в экстремистском контексте, - "Хезболлах" в Ливане и ХАМАС в Палестине. Ее Израиль вознамерился уничтожить. Абсолютно бесперспективная линия. Надо договариваться", - заявил Лавров.

Министр указал, что ХАМАС - это часть палестинского народа, также как и "Хезболлах" - часть ливанского.

"В Сирии, в Ираке существуют структуры, которые представляют собой движение "сопротивления". Их Израиль тоже считает террористическими, - отметил он. - Повторю еще раз. Силовыми методами не решить проблем, которые Израиль видит перед собой и считает препятствием для своего мирного существования. Нужно договариваться, выполнять то, что решила ООН о создании палестинского государства в границах 1967 года. Это единственный путь к долгосрочному устойчивому миру и обеспечению безопасности Израиля. Мы серьезно заинтересованы в этом. Силой эти проблемы не решить".

По его словам, Ливан сейчас остается в положении, когда во многом из-за кризиса в секторе Газа и в целом на палестинских территориях, он подвергается новому испытанию.

"Хезболлах" по соображениям солидарности с палестинским народом, проявляет активность, наносит беспокоящие удары по Израилю, но все это выверено и характеризуется небольшими масштабами, - подчеркнул глава МИД РФ. - Израиль считает, что "Хезболлах" должна "сидеть спокойно", не солидаризироваться с палестинцами, воплощенными для Израиля в ХАМАС, которую устами премьер-министра Биньямина Нетаньяху Израиль обязался уничтожить".

Кроме того, как отметил Лавров, у Ливана есть еще одна особенность - государственное устройство, обеспечивающее равную, сбалансированную представленность национально-конфессиональных групп.