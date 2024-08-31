Российская Федерация требует от ООН и других международных организаций осудить удар ВСУ по Белгороду без малодушных формулировок. Об этом сообщает постпредство РФ в своем Telegram-канале.

Вечером 30 августа над Белгородом и Белгородским районом силы ПВО РФ сбили несколько воздушных целей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позднее уточнил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. В результате 46 мирных жителей получили ранения, в том числе семеро детей. Жизни пятерых пострадавших спасти не удалось. В связи с нападением СК возбудил уголовное дело по статье «теракт».

По итогам удара миссия РФ при ООН призвала организацию осудить удары по гражданской инфраструктуре.

«Требуем от Секретариата ООН и других профильных международных организаций недвусмысленно осудить этот варварский акт, избегая своих малодушных общих формулировок», — говорится в заявлении.

Дипломаты пообещали и впредь привлекать внимание членов ООН ко всем преступлениям киевского режимам.

Появились кадры последствий удара ВСУ по Белгороду

Ранее заместитель постоянного представителя России в Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил о присутствии в Курской области бойцов американской частной военной компании Forward Observation Group, воюющей за Украину.