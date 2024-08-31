Глава МИД России Сергей Лавров назвал «простодушными и наивными» признания президента Украины Владимира Зеленского о целях вторжения в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала RT.

В интервью RT Лавров отметил, что ему «трудно судить о целях вторжения ВСУ в Курскую область», так как у западных чиновников, которые содействовали ему, «очень изощренные мозги».

Лавров остановился на высказываниях президента Украины Владимира Зеленского, у которого, по его словам, «иногда проскакивают признания «по Фрейду». В частности, он вспомнил высказывания президента Украины о том, что захват пленных и квадратных километров нужен Киеву для последующих обменов.

«Это так простодушно и наивно», — сказал Лавров.

В России отказались вести переговоры об обмене территорий с Украиной

В том же интервью Лавров заявил, что противники переговоров между Россией и Украиной должны понимать последствия такого подхода. По словам главы МИД РФ, «чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться».