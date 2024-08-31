Песков прокомментировал арест Дурова

У России были вопросы к основателю соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлу Дурову, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с тем, добавил он, никто предпринимателя не арестовывал, пишет РИА «Новости».

Чиновник отметил, что террористы пользуются не только Telegram, но и машинами.

Власти Франции не обращают на это внимание и не арестовывают руководителей таких компаний, как Renault Group и Citroën, констатировал Песков.

В Кремле ответили на вопрос о гражданстве Павла Дурова

Ранее член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев напомнил, что все вопросы к Дурову со стороны властей России «лежали и проходили на правовой плоскости».

Парламентарий подчеркнул, что никто не прибегал к крайним мерам по отношению к бизнесмену.