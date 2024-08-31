Лавров: речи о вступлении Украины в НАТО быть не может

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не может быть никакой речи о вступлении Украины в НАТО. Неприсоединение Киева к западному альянсу — ключевое требование РФ, наряду с учетом реалий на земле и положений Конституции РФ о новых регионах. Об этом шеф российской дипломатии сказал в эфире RT.

В интервью Лавров напомнил о речи президента РФ Владимира Путина в МИД РФ 14 июля. Россия готова урегулировать украинский кризис, учитывая реалии на земле и положения Конституции РФ, где «четко записано, что у нас теперь есть кроме Крыма еще 4 новых субъекта Федерации».

«И, конечно, при всем при этом никакой речи о том, чтобы Украина вступала в НАТО, быть не может», — сказал Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что речь не может идти о переговорах с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики».