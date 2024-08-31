Россия не намерена вести переговоры по поводу собственных территорий. Так Украиной министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью изданию RT.

«Мы свою территорию не обсуждаем ни с кем. И переговоров про свою территорию не ведем», — подчеркнул он.

При этом, по мнению Лаврова, президент Украины Владимир Зеленский мог начать вторжение в Курскую область для захвата территорий и пленных, которые могли бы быть использованы в последующих обменах. Вместе с тем любые переговоры, как отметил министр, должны проводиться «на основе реалий на земле», к чему относится вхождение в состав России четырех новых субъектов.

Лавров назвал цель нападения ВСУ на Курскую область

Ранее Сергей Лавров предсказал провал линии Запада на эскалацию конфликта на Украине. При этом руководство европейских стран сейчас нацелено именно на такой подход.