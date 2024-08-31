Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. Об этом он высказался в интервью для телеканала RT.
Лавров оценил вероятность вступления Украины в НАТО и напомнил российскую позицию по этому вопросу. Он исключил присоединение Киева к Североатлантическому альянсу и подчеркнул, что это невозможно.
«Те, кто пытается нам предъявлять "развязки": мол, оставить Украине то, что у нее сейчас есть, взять остатки в НАТО и все будет хорошо, — фантазеры и провокаторы»", - подчеркнул он.