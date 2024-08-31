Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью программе «Мосты на Восток» на RT, что украинские военные напали на Курскую область ради набора пленных, в чём Зеленский признался сам.

Тизер большого интервью с соответствующим заявление опубликовала в своём Telegram журналистка Анна Книшенко.

«Но то, что сейчас политологи обсуждают, и то, что даже Зеленский говорит, иногда по Фрейду у него выскакивают признания. Он же сказал, что это будет нужно для последующих обменов. И пленных наберу, и квадратные километры захвачу. Достаточно так простодушно, наивно», — отметил он.

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Отдельно Лавров отметил, что среди напавших на Курскую область много наёмников, а может и кадровых военных иностранных государств.

«Там уже зафиксирована иностранная речь», — указал он.

Ранее сообщалось, что российские спецподразделения скрупулёзно собирают данные об украинских наёмниках.