МИД обратился к иностранным государствам после обстрела Белгорода

МИД России осудил обстрел Белгорода и Белгородского района 30 августа со стороны Украины.

«Нет никаких сомнений, что это была заранее спланированная и тщательно подготовленная террористическая акция устрашения», – указано в заявлении на сайте российского МИД.

Ведомство призвало всех ответственных правительств и профильных международных структур выступить с решительным осуждением жестокого теракта, а также публично дистанцироваться от киевского режима.

Ранее СК возбудил дело по факту атаки ВФУ на город Белгород и Белгородский район.

Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». В результате обстрела погибли пять мирных жителей. В Сети опубликована видеозапись того, как один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.