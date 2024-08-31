В России рассказали об обстоятельствах уничтожения F-16

Поставленный Киеву американский истребитель F-16 сбили украинские военные, пытаясь отразить российскую ракетную атаку. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Рогов отметил, что переданные Киеву F-16 поднимаются в воздух для перехвата российских крылатых ракет, которые нацелены на стратегические военные объекты киевского режима. Подобный массированный ракетный удар наносился 26 августа.

«Поэтому F-16 был сбит своей же противовоздушной системой обороны по ошибке при попытке перехватить нашу ракету», — сказал Рогов.

США отказались посылать специалистов для обслуживания F-16 на Украине

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что поставленный на Украину американский истребитель F-16 был сбит украинскими военными из американского комплекса Patriot. Это произошло, по ее словам, «из-за раскоординации» между подразделениями.