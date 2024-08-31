Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник. По его словам, которые приводит РИА Новости, они угрожают работникам убийством их родных, склоняя к совершению терактов.

Они вычисляют таких людей для того, чтобы оказывать давление или провоцировать на то, чтобы они совершили террористический акт, передали какую-то информацию в интересах Украины, — сказал Мирошник.

По словам дипломата, о шантаже также сообщают люди, которые работают на других объектах на Украине. Кроме того, жители страны увольняются с предприятий из-за рисков терактов.

Мирошник назвал наиболее массово используемое ВСУ оружие

Ранее Родион Мирошник сообщил, что Россия информирует своих партнеров на международных площадках сведениями о преступлениях со стороны Украины. Он добавил, что главной задачей остается сбор данных об использовании запрещенного оружия. По его словам, сбор максимума информации о запрещенном оружии требуется, чтобы Россия могла предоставить другим странам правдивые данные.

До этого дипломат высказался о защите Курской атомной электростанции. Он предположил, что Киев предпримет попытку совершить преступление против объекта, если появится такая возможность, но Россия делает все, чтобы этого не произошло.