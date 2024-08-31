Путин поздравил президента Киргизии по случаю Дня независимости страны

Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости страны. Текст поздравительного послания был опубликован на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Киргизской Республики — Дня независимости», — отмечено в сообщении, в котором Путин также пожелал киргизам «счастья и процветания».

Российский президент охарактеризовал Киргизию как стратегического партнера и союзника РФ, упомянув активное взаимодействие стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества независимых государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам Путина, российско-киргизские связи будут и в дальнейшем развиваться в самых разных областях.

Киргизия празднует День независимости 31 августа. Именно в этот день в 1991 году, вскоре после Августовского путча, внеочередная сессия Верховного Совета Киргизской ССР приняла постановление о «Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан». Согласно положениям декларации, Киргизия объявлялась «независимым, суверенным, демократическим государством».

Ранее Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с семидесятилетием. Он наградил белорусского лидера орденом Святого апостола Андрея Первозванного и назвал его «мудрым политиком, способным принимать взвешенные, дальновидные решения».