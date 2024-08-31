Мирошник: Украина шантажирует сотрудников ЗАЭС, склоняя к терактам

Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, угрожая убийством их родным и склоняя к совершению терактов.

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Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Украина совершенно не брезгует в том, чтобы прийти в семью и сказать, что ваш муж, брат, сват работает, например, на Запорожской АЭС. Они вычисляют таких людей для того, чтобы оказывать давление или провоцировать на то, чтобы они совершили террористический акт, передали какую-то информацию в интересах Украины», — отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что некоторые сотрудники станции увольнялись или меняли работу, чтобы «лишить» себя возможности совершить злодеяние и чтобы шантажисты потеряли к ним интерес.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал предпринять более активные усилия для обеспечения защиты Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Также в МАГАТЭ отмечали, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС ухудшается на фоне атаки БПЛА.