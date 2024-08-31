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Антонов: Россия добивается восстановления прав на её захваченную США дипсобственность

Москва будет добиваться восстановления всех прав на фактически захваченные США объекты дипломатической собственности России.

Антонов: РФ добивается восстановления прав на захваченную США дипсобственность
© РИА Новости

С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

«Призываем власти США одуматься. Напоминаем, что Америка располагает самой обширной сетью дипломатического присутствия в мире», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что созданный Вашингтоном прецедент разрушает правила цивилизованного межгосударственного общения и неизбежно «аукнется» Соединённым Штатам.

Ранее Антонов потребовал от США вернуть объекты похищенной у России дипсобственности.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору проекта RT «Своих не бросаем» Марии Бутиной заявила, что представители США периодически предлагают России продать её собственность, конфискованную на территории Соединённых Штатов.

Политика
Мария Бутина
Мария Захарова
Анатолий Антонов
МИД России