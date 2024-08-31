Антонов: РФ добивается восстановления прав на захваченную США дипсобственность

Антонов: Россия добивается восстановления прав на её захваченную США дипсобственность
Москва будет добиваться восстановления всех прав на фактически захваченные США объекты дипломатической собственности России.
С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.
«Призываем власти США одуматься. Напоминаем, что Америка располагает самой обширной сетью дипломатического присутствия в мире», — сказал дипломат.
При этом он подчеркнул, что созданный Вашингтоном прецедент разрушает правила цивилизованного межгосударственного общения и неизбежно «аукнется» Соединённым Штатам.
Ранее Антонов потребовал от США вернуть объекты похищенной у России дипсобственности.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору проекта RT «Своих не бросаем» Марии Бутиной заявила, что представители США периодически предлагают России продать её собственность, конфискованную на территории Соединённых Штатов.