Антонов: РФ добивается восстановления прав на захваченную США дипсобственность

Москва будет добиваться восстановления всех прав на фактически захваченные США объекты дипломатической собственности России.

С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

«Призываем власти США одуматься. Напоминаем, что Америка располагает самой обширной сетью дипломатического присутствия в мире», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что созданный Вашингтоном прецедент разрушает правила цивилизованного межгосударственного общения и неизбежно «аукнется» Соединённым Штатам.

Ранее Антонов потребовал от США вернуть объекты похищенной у России дипсобственности.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору проекта RT «Своих не бросаем» Марии Бутиной заявила, что представители США периодически предлагают России продать её собственность, конфискованную на территории Соединённых Штатов.