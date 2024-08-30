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Путин заявил, что среди бойцов СВО много талантливых ребят

Бойцы СВО обладают множеством талантов, которые могут применить в том числе на госслужбе.

Путин заявил, что среди бойцов СВО много талантливых ребят
© РИА Новости

Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым.

"В первую очередь тех, кто готов к этому и захочет дополнительные навыки, знания, готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур. Обязательно нужно брать ребят к себе в команду. Там много талантливых людей очень", - посоветовал президент Федорищеву, который рассказал о социальных лифтах для участников СВО.

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