Путин заявил, что среди бойцов СВО много талантливых ребят

Бойцы СВО обладают множеством талантов, которые могут применить в том числе на госслужбе.
Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым.
"В первую очередь тех, кто готов к этому и захочет дополнительные навыки, знания, готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур. Обязательно нужно брать ребят к себе в команду. Там много талантливых людей очень", - посоветовал президент Федорищеву, который рассказал о социальных лифтах для участников СВО.