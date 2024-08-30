Захарова призвала Францию задержать Байдена и Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Франции задержать президента США Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, Париж должен задержать Байдена и Зеленского, поскольку ранее во Франции был задержан основатель Telegram Павел Дуров.

«Если Франция возбудила уголовное дело и задержала Дурова по подозрению в “отмывании доходов, полученных в результате преступлений или правонарушений, совершенных организованной группой”, то Байдену и Зеленскому в Париж въезд заказан», — заявила она.

Напомним, что Дуров был задержан во Франции 24 августа. Предпринимателя обвинили в соучастии в преступной деятельности, которая ведется в Telegram — по мнению французской прокуратуры, Дуров причастен к этим преступлениям из-за своего отказа сотрудничать с властями. Позже его взяли под судебный надзор за залог в 5 миллионов евро.