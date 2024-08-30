В Госдуме захотели упростить возвращение гражданства бывшими россиянами

Депутаты Госдумы захотели упростить процедуру получения гражданства бывшими россиянами. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

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Авторы инициативы предложили разрешить отказавшимся от российского паспорта подавать заявление на возвращение гражданства в любые заграничные учреждения. Парламентарии считают, что отсутствие льготных условий для бывших россиян противоречит указам президента страны Владимира Путина, затрагивающим создание стимулирующих мер для добровольного переселения соотечественников в Россию.