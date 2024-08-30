В Госдуме захотели упростить возвращение гражданства бывшими россиянами
Депутаты Госдумы захотели упростить процедуру получения гражданства бывшими россиянами. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).
Авторы инициативы предложили разрешить отказавшимся от российского паспорта подавать заявление на возвращение гражданства в любые заграничные учреждения. Парламентарии считают, что отсутствие льготных условий для бывших россиян противоречит указам президента страны Владимира Путина, затрагивающим создание стимулирующих мер для добровольного переселения соотечественников в Россию.