МУС допустил меры в отношении Монголии из-за визита Путина

Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) должна принять необходимые меры в случае отказа страны сотрудничать. Возможные меры в отношении Монголии из-за визита президента России Владимира Путина допустили в Отделе по связям с общественностью МУС в комментарии «Ленте.ру».

«В случае отказа от сотрудничества судьи МУС могут вынести соответствующее заключение и проинформировать об этом Ассамблею государств-участников. После этого Ассамблея должна принять любые меры, которые она сочтет необходимыми», — предупредили в суде.

В пресс-службе МУС подчеркнули, что полагаются на государства в выполнении решений, в том числе в отношении ордеров на арест.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина. Уточнялось, что такое решение было принято из-за ситуации на Украине. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы, не являющейся участницей Римского статута.

Монголия отказалась выполнять ордер МУС на арест Путина

Российский лидер посетит Монголию 3 сентября. В ходе официального визита Путин встретится с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет переживаний по поводу участия Монголии в МУС, поскольку у России «прекрасный диалог с друзьями в Монголии».