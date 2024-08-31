МИД Украины потребовало от Монголии «арестовать» Путина

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и обязана арестовать президента России Владимира Путина. Об этом в субботу, 31 августа, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

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— Путин и остальные члены военно-политического руководства РФ должны предстать перед правосудием, — передало текст обращения РБК.

В пресс-службе МУС сообщили, что в случае, если государство — участник Международного уголовного суда отказывается сотрудничать, то ассамблея должна принять любые меры, которые сочтет необходимыми.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что указанные лица могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Путин посетит Монголию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России не боятся поездки президента России Владимира Путина в Монголию, которая является членом Международного уголовного суда и теоретически обязана арестовать его.