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«Почувствуют сразу»: в Госдуме пообещали жестко ответить на удары ВСУ по России

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в пятницу, 30 августа, заявил, что Россия ответит жестко и непредсказуемо на снятие ограничений на использование ВСУ европейского оружия для ударов по территории РФ.

В Госдуме пообещали жестко ответить на удары ВСУ по России
© Вечерняя Москва

По его словам, ответ будет таким, что они «почувствуют сразу». Картаполов также отметил, что ожидать от главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля чего-то другого было бы наивно, но окончательное решение о предоставлении оружия ВСУ будет принимать не он, а другие политики.

— (Ответ России будет) жесткий и асимметричный и такой, что они почувствуют сразу, — цитирует Картаполова РИА Новости.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ходе неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе не удалось прийти к единому мнению относительно снятия запрета на использование европейского оружия ВСУ для нанесения ударов по территории России. Однако, по словам чиновника, многие страны Евросоюза поддерживают операцию, проводимую Украиной в Курской области.

В тот же день Боррель заявил, что страны Евросоюза должны полностью снять ограничения на удары Киева по территории России. По его словам, оружие, которое поставляется украинской стороне, должно использоваться в полном объеме, чтобы Украина могла наносить удары по тем местам, откуда российские военные ведут бой.