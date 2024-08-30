В Госдуме пообещали жестко ответить на удары ВСУ по России

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в пятницу, 30 августа, заявил, что Россия ответит жестко и непредсказуемо на снятие ограничений на использование ВСУ европейского оружия для ударов по территории РФ.

По его словам, ответ будет таким, что они «почувствуют сразу». Картаполов также отметил, что ожидать от главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля чего-то другого было бы наивно, но окончательное решение о предоставлении оружия ВСУ будет принимать не он, а другие политики.

— (Ответ России будет) жесткий и асимметричный и такой, что они почувствуют сразу, — цитирует Картаполова РИА Новости.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ходе неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе не удалось прийти к единому мнению относительно снятия запрета на использование европейского оружия ВСУ для нанесения ударов по территории России. Однако, по словам чиновника, многие страны Евросоюза поддерживают операцию, проводимую Украиной в Курской области.

В тот же день Боррель заявил, что страны Евросоюза должны полностью снять ограничения на удары Киева по территории России. По его словам, оружие, которое поставляется украинской стороне, должно использоваться в полном объеме, чтобы Украина могла наносить удары по тем местам, откуда российские военные ведут бой.