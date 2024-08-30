В Кремле ответили на вопрос о подарке Путина Лукашенко

Президент России Владимир Путин всегда направляет личные подарки в день рождения белорусского лидера Александра Лукашенко, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ранее Путин сделал звонок и лично поздравил Лукашенко, а также отправил ему поздравительную телеграмму, передает ТАСС.

Разумеется, личные подарки направляются, — сказал Песков.

Он заявил, что отношения Путина и Лукашенко всегда были очень теплыми и конструктивными, союзническими и дружескими. Также Песков отметил, что Белоруссия во всех смыслах союзное для России государство.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил президента Белоруссии с юбилеем, назвал Батькой и отметил его весомую роль в процветании страны. Председатель нижней палаты парламента отметил, что смыслом жизни Лукашенко является служение белорусскому народу.

Ранее Лукашенко заявил, что ему советуют отвернуться от России и занять сторону Украины, ему «со всех сторон» вносят предложения, которые он на 99% не может принять. Он отметил, что многое не может сказать, но пообещал делать свое дело вместе с «коллегами в правительстве».