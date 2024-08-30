Путин провел встречу с врио губернатора Хабаровского края

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Ново-Огарево обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным развитие региона.

В начале разговора глава государства поинтересовался, как обстоят дела в регионе.

“Дела хорошо. Новая должность – это большая ответственность перед жителями Хабаровского края. Служение России – это ориентир в моей работе”, - отметил Демешин.

Он отметил, что ключевая задача - сделать Хабаровский край центром развития востока России.

”При этом защитить каждого человека, который проживает на этой территории”, - сказал он. Демешин также рассказал, что все хабаровчане работают на победу. “Наши предприятия продолжают выпуск боевых самолетов, кораблей, боеприпасов. Особая забота и помощь – военнослужащим, добровольцам и членам их семей, тех людей, которые у нас воюют в зоне СВО”, - рассказал он.

Напомним, что 15 мая Путин назначил Демешина врио губернатора Хабаровского края.