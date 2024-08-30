В Кремле нет переживаний по поводу членства Монголии в Международном уголовном суде (МУС) в контексте визита президента России Владимира Путина. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что Путин планирует посетить Монголию с официальным визитом уже на следующей неделе — 3 сентября. Он примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

По словам Пескова, все аспекты этой поездки тщательно готовились сторонами и переживаний относительно участия Монголии в МУС в Кремле нет.

«У нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», — отметил он.

МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта 2023 года. Суд вменяет российской стороне якобы «депортацию» детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов, вывозя из зоны боевых действий. Песков подчеркивал, что сама постановка вопроса о выдаче этого ордера неприемлема, так как Россия не признает юрисдикцию МУС и все его решения ничтожны с точки зрения права РФ.