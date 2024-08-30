Песков прокомментировал сообщения о контактах Дурова с Кремлем

Президент России Владимир Путин и основатель Telegram Павел Дуров никогда не встречались, и никаких договоренностей с Кремлем у бизнесмена не было. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал появившиеся в СМИ данные о частых поездках Дурова в Россию после 2014 года, а также о том, что снятие блокировки Telegram Роскомнадзором совпало с присутствием бизнесмена в Санкт-Петербурге.

«Между Кремлем и Дуровым никаких договоренностей не было», - подчеркнул Песков.

По словам официального представителя Кремля, президент России Владимир Путин также не проводил встречи с Павлом Дуровым, пишет РИА Новости.

«Нет, насколько мне известно, никогда», - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти предъявили ему обвинение по шести статьям, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам властей. 28 августа Дуров был отпущен под залог в 5 миллион евро с запретом покидать Францию во время судебного процесса. Также он должен дважды в неделю отмечаться в полиции.

Опубликовано видео, на котором Дуров покидает здание суда на черном минивэне

При этом в СМИ появилась информация, что Дуров ранее несколько раз тайно встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и в день своего ареста он также прилетел в Париж для встречи с главой государства. Однако сам Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что не планировал встречу с Дуровым. Он также добавил, что вообще не знал о приезде предпринимателя во Францию.