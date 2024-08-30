Счет по уничтожению поставленных из США истребителей F-16 на территории Украины будет приумножен. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

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Об уничтожении первого F-16 на Украине стало известно днем 29 августа. Согласно одной из версий, крушение произошло в результате ошибки пилота. В свою очередь, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила о попадании в самолет ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot.

«Счет открыт и будет постоянно приумножаться, в том числе, с помощью нашей системы противовоздушной обороны», — прокомментировал Шеремет эту информацию.

Парламентарий также высказал мнение, что западное вооружение «эффективно только для борьбы с мирными гражданами и инфраструктурой» и не может конкурировать с российскими образцами на поле боя. Депутат считает, что военным корпорациям из стран Запада стоит перестать поставлять Киеву оружие, пока тот не сорвал крупные международные контракты, показав слабы стороны иностранной военной техники.