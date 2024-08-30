Захарова заявила о планах США «развязать руки» Зеленскому

США собираются развязать руки Владимиру Зеленскому на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США разрешают Киеву контратаковать Россию американским оружием в ходе вторжения в Курскую Область. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби во время общения с журналистами отметил, что перспективы расширения зоны ударов украинской армии по территории России обсуждаются «в частном порядке».

Захарова заявила, что из сказанного можно сделать «крайне серьезные выводы». По оценке официального представителя МИД РФ, Киеву дали «полный карт-бланш на операции в российских регионах».

В США высказались о крушении переданного Украине F-16

«Более того, в администрации Джо Байдена, очевидно, готовятся пойти на новые уступки Зеленскому и развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что эскалационная политика США становится все более вызывающим, а Вашингтон, судя по всему, «отбросил остатки здравого смысла» и считает, что ему все позволено.