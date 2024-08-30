Володин назвал Лукашенко Батькой и поздравил его с днем рождения

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения и назвал его Батькой. Соответствующий пост появился в Telegram-канале председателя нижней палаты парламента.

Володин напомнил, что Лукашенко провел страну через испытания 1990-х годов, экономические войны и различные санкции, а также сделал все, чтобы Белоруссия стала суверенным и независимым государством.